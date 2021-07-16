Мы не волшебники, без вашей помощи нам не справиться – врачи обращаются к россиянам

264 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 8 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+133), Кандалакшском районе (+19) и Североморске (+18).

Врачи записали видеообращение к россиянам с просьбой помочь в борьбе с пандемией. Ролик уже опубликован в социальных сетях портала стопкоронавирус.рф.

В съёмках приняли участие действующие сотрудники сферы здравоохранения. «Каждый день после работы мы выходим на улицу и видим радостные, беззаботные лица. Мы видим вас, которые перестают носить маски, соблюдать дистанцию, ставя под угрозу жизни, за которые наши коллеги продолжают бороться — и днём, и ночью. Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники, и без вашей помощи нам не справиться», — говорится в обращении.

Участники ролика уверены, что у россиян есть реальная возможность спасти жизни близких людей. На вопрос: «Стоит ли делать прививку?», - все они ответили: «Да».