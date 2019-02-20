Мы обеспечивали безопасность страны на дальних рубежах - Сергей Чечеров

В преддверии Дня защитника Отечества в Мурманской областной научной библиотеке состоялся урок мужества, во время которого учащиеся мурманских вузов встретились с заслуженным военным лётчиком России Сергеем Чечеровым, который посвятил всю жизнь службе на Северном флоте. Он рассказал молодёжи о своём нелёгком жизненном пути, о специфике его непростой профессии и службе на Крайнем Севере.

Военный пилот Сергей Викторович Чечеров 33 года посвятил морской авиации Северного флота. В его лётной биографии сотни санитарных и спасательных вылетов, более двух тысяч посадок на палубы военных кораблей и гражданских судов и более 5 тысяч часов проведённых в небе.

«Атлантика, Средиземное море, Сирия, - перечисляет названия морей и стран Сергей Чечеров, заслуженный военный лётчик, где ему приходилось выполнять воинский долг. – Был в Турции. В основном мы обеспечивали безопасность страны на дальних рубежах».

На встречу с Сергеем Викторовичем, организованную в областной научной библиотеке, пришли не только студенты, но и просто любознательные мурманчане. Ветеран военной авиации признаётся, что самый часто задаваемый вопрос, который ему задают во время встреч: «Как стать лётчиком?»

«На него я всегда отвечаю, что надо хорошо учиться, окончить лётное училище, а после этого опять учиться, учиться и учиться, потому что, чтобы стать хорошим лётчиком, надо долго и очень напряжённо учиться: учиться летать, учиться выполнять разные задачи», - даёт напутствие молодёжи Сергей Чечеров, заслуженный военный лётчик.

Сейчас бывший лётчик-снайпер руководит музеем военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново и часто проводит встречи с молодёжью и детьми. Эту лекцию «Верность долгу» Сергей Викторович посвятил не своей службе, а истории и традициям Северного флота.