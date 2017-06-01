Мы перезимовали весну, осталось перезимовать лето

Погода не перестает удивлять жителей Заполярья своими капризами. В Териберке сегодня застрял автобус из-за мощных перемётов. Официально дорога открыта, но проехать по ней невозможно. МЧС России по Мурманской области выслало смс-сообщения жителям Заполярья с предупреждением о штормовом ветре. Так на Кольском полуострове наступил первый день лета.

По словам синоптиков, прошедшая зима в Заполярье по сравнению в 2016 годом, была относительно тёплая для нашего края, температура воздуха была выше нормы почти на 4 градуса. Из-за аномальных снегопадов, на территории региона осадков выпало на две сезонные нормы больше обычного. С большим опозданием вступила в свои права и весна-2017. Снегопадами отметился март, апрель и май… Столбик термометра в мае редко поднимался выше 8 градусов тепла, дни в основном были пасмурные.

По предварительным прогнозам синоптиков, начало лета в Заполярье отметится циклоном. Первые 5 дней июня будут снежными, а на следующей неделе потеплеет.