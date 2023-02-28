Мы помним их имена, мы гордимся ими и подвиг их не забудем

Прошёл год с момента начала специальной военной операции: время, преисполненное гордости за наших мужчин, волнений, потерь… День защитника Отечества в 2023 году словно переосмыслен: это событие для людей с исключительными качествами.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мужиков, которые обладают силой воли, мужеством: теми качествами, которые востребованы как на передовой, так и в тылу. Как говорил Владимир Путин в своем обращении: «Против нас развернули войну по трём фронтам, и нигде Западу не удалось добиться успеха». Это, в том числе, благодаря чести и достоинству наших мужчин».

Военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота и их приемники – юнармейцы отрядов Полярного, по сложившийся традиции, приняли участие в торжественно-траурном митинге, возложили к мемориалу «Морская Душа» венки и цветы.

Иван Выговский, юнармеец МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Это праздник, в который мы поздравляем нынешних защитников нашей Родины, чтим память отдавших жизнь за независимость нашей страны».

Не жалели слов признательности в адрес героев-современников, тех, кто прямо сейчас вынужден бороться за правду, и тех, кто уже сделал всё зависящее для победы. В ЗАТО Александровск, увы, есть о ком говорить.

В числе добровольцев был и Олег Овчаренко, сотрудник снежногорского предприятия. Переубедить мужчину не идти в зону спецоперации никто не сумел.

Татьяна Маслова, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск Мурманской области: «Он сам хотел, изъявил желание, ушёл добровольно. К сожалению, так сложились обстоятельства, что в ноябре 2022 года Олег погиб…».

Семье военнослужащего вручён орден Мужества… посмертно. Имя Олега носит теперь бригада судоремонтного завода «Нерпа», где долгие годы работал Овчаренко. Это было инициативой коллег бойца.