Мы помним о Дне славянской письменности и культуры в России

30 лет назад в сквере Мурманска, перед зданием областной научной библиотеки открыли памятник создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию.

Скульптуру городу подарили болгары в знак признательности мурманчанам, возродившим День славянской письменности и культуры в России. Мурманский памятник - точная копия композиции, установленной в Софии перед Национальной библиотекой. Монумент и сквер, в котором он находится - объекты культурного наследия. Немногие знают, но территория перед научной библиотекой называется «Площадь первоучителей».

Напомним, памятник Кириллу и Мефодию установили в столице заполярья 22 мая 1990 года.