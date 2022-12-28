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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.22 19:30

Мы помним: прошло два года со дня гибели моряков с траулера «Онега»

28 декабря 2020 года в Баренцевом море затонул траулер «Онега». В результате трагедии погибли 17 моряков, спастись удалось лишь двоим членам экипажа.

28 декабря 2020 года в Баренцевом море затонул траулер «Онега». В результате трагедии погибли 17 моряков, спастись удалось лишь двоим членам экипажа.

Причины ЧП установила специальная комиссии, по делу так же был задержан один из судовладельцев. Спустя два года случившееся, кажется, теряется в информационном потоке. А ведь в морском городе о таком просто обязаны помнить.

Одномоментно «Онега» стала известна всей России, но никак город в Архангельской области, а как рыболовецкое судно. По иронии судьбы ярусолов с портом приписки Мурманск потерпел крушение в районе Новой Земли, расположенной в той же Архангельской области. Информация о происшествии поступила утром 28 декабря 2020-го, по предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Поступила информация о крушении в 6:20 в акватории Баренцева моря, судно «Войково» оказывало помощь двух моряков спасли, взяв их на борт, судьба остальных неизвестна. В район крушения направлено три судна, вылетел самолёт ИЛ-38».

В теперь, уже кажущемся спокойным 2020 году, отметившемся началом пандемии, новость о гибели ярусолова для маленького Мурманска была шокирующей. Тогда о работе моряков в арктических водах, и так считавшийся сложной, заговорили с новой силой. В Сети начали публиковать видео обледенелых судов и экипажей, который отбивают лёд с бортов.

Но вернёмся к «Онеге». У моряков остались семьи, которые не могли поверить в случившееся.

Егор Баранов, сын капитана затонувшего судна «Онега»: «Утром встаю, просыпаюсь, иду на кухню счастливый, весёлый. И тут - отец умер. Я сначала не поверил, чуть не упал. До сих пор на самом деле осознания как такового нет, всё ещё кажется, что он жив».

Тогда проститься с экипажем «Онеги» на кладбище «затонувших кораблей» в Мурманске пришли десятки человек. Кто-то из них знал погибших лично, кто-то просто не смог остаться в стороне от этого горя.

- Он был матросом, он хотел выучиться и стать моряком офицерского состава. Он пошёл учиться в среднюю мореходку и работал моряком на этом судне.

В марте прошло года комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование данного ЧП. Эксперты пришли к выводу, что гибель траулера произошла из-за стечения ряда обстоятельств, в том числе обледенения судна и неоправданного решения капитана выбирать ярус в условиях шторма. Ещё среди причин - штормовая погода и наличие открытого лацпорта для выборки рыболовной снасти, что привело к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна.

Директора колхоза задержали.

Получается, что обо всем происходящем на борту сообщали на землю. Возможно, что поэтому в прошлом году в Санкт-Петербурге по делу о гибели траулера «Онега» был задержан заместитель председателя по эксплуатации флота Рыболовецкого колхоза имени Калинина. В Мурманске же в храме Спаса на Водах в июне 2022 года установили памятную табличку с именами погибших моряков. Этого очень хотели родственники погибших.

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