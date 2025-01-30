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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.25 19:30

«Мы помним всё»: в Культурно-выставочном центре Русского музея дали старт выставке из частного собрания московского коллекционера Владимира Беликова

Экспозиция графических произведений посвящена Дню полного снятия блокады Ленинграда.

Среди посетителей выставки «Мы помним всё», посвящённой блокадному Ленинграду и заслуженный художник России Виталий Бубенцов. Живописец уверен, что передать тот период мог только реализм, именно такие работы представлены в стенах Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске.

900 дней и ночей массированных непрерывных бомбёжек и артиллеристских обстрелов, сотни тысяч погибших и умерших от голода, холода и ран горожан и защитников города. Огромный ущерб был нанесен историческим зданиям и памятникам Ленинграда, несмотря на максимально возможные меры по их маскировке и эвакуации ценных экспонатов.

Художники, оставшиеся в блокадном городе, или вернувшиеся с фронтов, продолжали работать, перенося на бумагу и холсты увиденное. Они запечатлели документальные свидетельства разрушительного варварства немцев, стойкость и героизм народа.

Выставка графических произведений из частного собрания московского коллекционера Владимира Беликова будет открыта в стенах Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске до 23 февраля.

 

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