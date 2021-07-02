«Мы привиты» - мурманские предприниматели - за вакцинацию!

Об этом они заявляют не просто вслух, но и показывают на деле. Недавно сотрудники общепита запустили проект «Мы привиты» и приглашают к нему присоединиться всех желающих.

Помните, как в одном телешоу ведущая клеила наклейку одобрения работы кафе после его осмотра? Теперь мурманские заведения обзавелись своими стикерами, гласящими, что их сотрудники вакцинированы от коронавируса. «Мы привиты» - новый проект, который запустили работники одного из заведений в городе, они приглашают присоединиться к нему всех предпринимателей.

Татьяна Хоняк, предприниматель: «Собственники бизнеса прививают свой персонал. Естественно, перед этим они общаются, объясняют, в чём смысл этого, к чему это ведёт. После прививки коллектива мы даём им наклейку, они устанавливаю её в своём магазине или кафе, баре, ресторане. Мы со вчерашнего дня предлагаем и другим представителям бизнеса присоединяться к нам».

Таким образом, посетители будут знать, что здесь персонал защищён от ковид-19, а значит, уровень безопасности этого места становится выше.

Сергей Чеченин, директор паба: «Когда идёт дождь, мы же берем с собой зонтик. Человечество всю жизнь боролось со всевозможными болезнями, поэтому появился механизм – вакцина».

Быть уверенным в завтрашнем дне и сохранить собственный бизнес желают мурманские предприниматели. Они также, как и губернатор, отмечают, что сегодняшняя ситуация с возобновлением ряда ограничений, повторяется из-за того, что многие по-прежнему легкомысленно относятся к своему здоровью.

Сергей Чеченин, директор паба: «Если бы жители города и области начали прививаться ещё зимой или весной, когда эта программа началась, то сейчас бы была совсем другая ситуация с заболеваемостью, на мой взгляд. И сегодня в два часа начинается один из финальных матчей чемпионата Европы по футболу, а мы говорим гостям: до свидания, закон, есть закон. В 11 часов мы должны быть закрыты. Все встают и расстроенные уходят по домам».

Присоединиться к общественному проекту «Мы привиты» могут все желающие предприниматели. Его авторы уверены, что таким образом удастся повысить сознательность граждан, быстрее завершить войну с опасной инфекцией и вернуться к жизни без коронавируса.