«Мы пытаемся играть то, что забыто уже»: коллектив «Art Cinema» покоряет сердца

Сложно представить, но звучание оркестра может повторить ансамбль из пяти человек. Именно такие талантливые исполнители живут в Мурманске.

Услышать мировые хиты в оригинальной аранжировке. Открыть для себя классику в новом изложении. Коллектив «Art Cinema» исполняет оркестровую музыку из кинофильмов.

А всё началось в 2010 году, когда руководитель ансамбля Ашот Хоецян успешно реализовал этот музыкальный проект в Армении. Коллектив разъезжал с концертами по разным странам мира. Но во времена пандемии случился творческий спад. Ашот переехал в Мурманск, но спустя некоторое время, всё же решил возродить легендарный бэнд на севере, но уже с новыми исполнителями. Тем более что в помощь к нему подоспел друг и коллега - виолончелист из Еревана. В итоге коллектив быстро завоевал внимание поклонников музыки.

Ашот Хоецян, руководитель «Art Cinema Ensemble», первая скрипка ансамбля: «Мы пытаемся играть то, что забыто уже, дать вторую жизнь известным произведениям».

И у музыкантов это отлично получается. Даже самую известную мелодию они интерпретируют и делают неповторимой.

В составе ансамбля - две скрипки, виолончель, фортепиано и ударная установка с шумовой перкуссией. Несмотря на скромное количество инструментов, звучание впечатляет.

Сергей Дудецкий, барабанщик, перкуссионист: «В основном стараюсь использовать тарелки, потому что у меня их больше всего. У меня основная задача добавить максимально каких-то спецэффектов. Поэтому у меня есть и дырявые тарелки, большие и маленькие, и очень большие, и очень маленькие. На большой сцене, когда играем концерты, я выкатываю оркестровый большой барабан. У нас есть задумка выкатить литавры на сцену, чтобы максимально приблизиться к оригиналам. И мелко шумовая перкуссия: дождики, треугольнички, скляночки, шейкеры, тамбурины, бубны».

В репертуаре ансамбля более 150 композиций, каждое выступление «Art Cinema» пытается удивить своего слушателя. Также коллектив постепенно внедряет гастрольную практику.

Ознакомиться с ближайшими концертами в Мурманске можно на официальном сайте областной филармонии.