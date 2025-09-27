Мы разные и добрые: рыбак из Вардё создал отель для чаек, а подросток из Нью-Джерси шьёт галстуки для бездомных животных

Пары из разных стран всё чаще женятся в Дании. Там очень простые правила, и разрешение на брак выдают быстро. Из-за этого Копенгаген стали называть «Европейским Лас-Вегасом».

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Ещё тридцать лет назад скалы у норвежского города Вардё кишели морскими птицами. Сегодня 70-90% поголовья исчезло из-за климатических изменений, нехватки пищи и птичьего гриппа. Поэтому один местный рыбак создал отель для чаек, чтобы восстановить их популяцию.

В ЮАР спасают редких журавлей, известных как африканские красавки. Врагом этих пернатых стала деятельность человека.

Подросток из Нью-Джерси шьёт галстуки для бездомных животных, помогая им найти дом. Это помогает спасти тысячи питомцев.

Учёные у берегов тайваньских островов Пэнху восстанавливают морские травы, чтобы спасти экосистемы и поддержать рыболовство. Однако проект тормозят сезонные ограничения. Об этом подробнее.

В Садах Кью в Лондоне открылась новая экспозиция «Углеродный сад». Его гости узнают об углероде и его роли в жизни людей и всей природы.

В столице Чили вводят в эксплуатацию 308 новых электробусов. Они сократят выбросы и улучшат воздух. Жители приветствуют инициативу, но высокая стоимость электромобилей тормозит прогресс в частном секторе.

Морские археологи и любители истории определили название судна, затонувшего у шотландского острова почти 250 лет назад. Они считают, что это «Граф Чатем», который сначала был военным фрегатом, а потом стал китобойным судном.

Группа исследователей разработала модель ИИ «Эней», который помогает историкам восстанавливать и интерпретировать латинские надписи, утраченные за тысячелетия. Его использование повышает точность выводов и ускоряет исследования.

Мастерская в Париже делает матрасы из овечьей шерсти, используя традиционные методы. Изделия стоят дорого, но прослужить могут долго.

В Шотландии испытывают робота-собаку, который будет помогать фермерам. При этом исследователям предстоит решить ещё один важный вопрос – обеспечить устойчивую мобильную связь. В мёртвых зонах роботы не смогут выполнять свои задачи.

Пары из разных стран всё чаще женятся в Дании. Там очень простые правила, и разрешение на брак выдают быстро. Из-за этого Копенгаген стали называть «Европейским Лас-Вегасом».