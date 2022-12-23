Мы с уверенностью входим в следующий год - в Кировске состоялось выездное заседание регионального правительства

В Кировске состоялось выездное заседание регионального правительства, оно станет заключительным в уходящем году. Участники встречи обсудили широкий круг вопросов, который касался не только развития района, промышленного потенциала всего региона, но и молодёжных инициатив и проектов.

Например, на заседании глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что наш регион на федеральном конкурсе занял второе место с проектом молодёжного форума, который был запущен в этом году в полярный день.

Но серьёзных тем для обсуждений было значительно больше. Например, большой блок был посвящён экономике и промышленности региона, преодолению санкций, антикризисным мерам и экспорту продукции.

По многим показателям предприятия области показывают рост. Что касается Кировска, которому был посвящён отдельный блок, то здесь, помимо заметного благоустройства, заметно вырос и поток туристов, в 2022 году это около 210 тысяч человек. Муниципалитет может похвастаться едва ли не самым продолжительным горнолыжным сезоном в России, который начинается в ноябре, а заканчивается в начале июня. Выросло и число необходимых для гостевой сферы – точек общепита и гостиниц. Это хорошо видно на слайде, который представил глава администрации Кировска Юрий Кузин.