Мы такие разные: нигерийский художник создаёт портреты из старых шлёпанцев, а японцы придумали забавный способ расслабиться и согреться

Немецкий спортсмен-экстремал пробегал ультрамарафон (дистанция 42,195 километра. - Ред.) каждый день три месяца подряд. Для своего необычного приключения он выбрал Перу. Его путь пролегал по пустыням, пляжам, тропическим лесам и заснеженным горным вершинам.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Мария Рябенкова.

Мечтаете о лучшей еде в мире? Тогда пора бронировать билеты в столицу Италии. Её назвали лучшим гастрономическим направлением 2023 года.

Больше деревьев – меньше смертей от жары в городах. Такой вывод сделали европейские учёные в своём новом исследовании. Они призывают увеличить площадь зелёных насаждений в мегаполисах

В Португалии живёт самая старая собака в мире. Ей уже больше 30 лет. И хотя питомец уже слаб и плохо видит, у него по-прежнему хватает сил, чтобы ходить и встречать хозяина вилянием хвоста.

Японский футболист Кадзуёси Миура в конце февраля отметит своё 56-летие. Он самый старый профессиональный игрок в мире. Сейчас он в рамках аренды перешёл в португальский клуб «Оливейренсе».

Немецкий спортсмен-экстремал пробегал ультрамарафон (дистанция 42,195 километра. - Ред.) каждый день три месяца подряд. Для своего необычного приключения он выбрал Перу. Его путь пролегал по пустыням, пляжам, тропическим лесам и заснеженным горным вершинам.

В Риме недалеко от Аппиевой дороги нашли прямо в земле мраморную статую в человеческий рост. Учёные считают, что она изображает древнеримского императора, одетого как Геркулес.

Датский музей использовал технологию метавселенной, чтобы воскресить одну из самых известных находок страны – девушку бронзового века, похороненную в 1370 году до нашей эры и обнаруженную фермером в 1921 году.

На ярмарке игрушек в Нюрнберге почти все новинки имеют неожиданный поворот – цифровой сюрприз. Даже в простых настольных играх предусмотрена дополненная реальность, вызывающая интерес как у детей, так и у взрослых

Нигерийский художник создаёт портреты, но не с помощью красок. Их заменяют старые шлёпанцы, которые люди постоянно выбрасывают на свалки. Нигериец хочет избавить природу от этого мусора.

В Мадриде гитарные мастерские производят самые известные инструменты в стране. А список клиентов включает Леонарда Коэна, Эда Ширана, Розалию и The Rolling Stones. Давайте посмотрим.

Японцы придумали забавный способ расслабиться и иногда даже согреться в холодные зимние вечера. Для этого они решили надевать на себя кресла-мешки.