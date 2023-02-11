Мы такие разные: нигерийский художник создаёт портреты из старых шлёпанцев, а японцы придумали забавный способ расслабиться и согретьсяМарина Табейкина: вся жизнь по буддизму, или Непрерывные страдания в ожидании неприятностей
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.23 13:35

Мы такие разные: нигерийский художник создаёт портреты из старых шлёпанцев, а японцы придумали забавный способ расслабиться и согреться

Немецкий спортсмен-экстремал пробегал ультрамарафон (дистанция 42,195 километра. - Ред.) каждый день три месяца подряд. Для своего необычного приключения он выбрал Перу. Его путь пролегал по пустыням, пляжам, тропическим лесам и заснеженным горным вершинам.

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Немецкий спортсмен-экстремал пробегал ультрамарафон (дистанция 42,195 километра. - Ред.) каждый день три месяца подряд. Для своего необычного приключения он выбрал Перу. Его путь пролегал по пустыням, пляжам, тропическим лесам и заснеженным горным вершинам.

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