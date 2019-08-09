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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.19 19:30

Мы в ответе за тех, кого приручили

Почему любимые коты и собаки вдруг становятся бездомными? Есть ли жизнь после подвала,  можно ли исправить ситуацию с бездомными животными, выясняли журналисты ЗАТО Александровск.

Для привлечения внимания в рекламе маркетологи советуют использовать броский слоган и… котика. Но наш сюжет, это скорее антиреклама. На территории ЗАТО Александровск практически каждый подвал населён кошками. Часто они слабы, больны и ранены. Есть неравнодушные граждане, регулярно подкармливающие животных, несмотря на это животные обречены на гибель, так как многие из них не переживут холодов или умрут от болезней.

Не всё так трагично. Возможно, для них найдутся  добрые и надёжные хозяева. Конечно, для маленьких котят и щенков шансов обрести настоящий дом больше. Например, в семье Елькиных первый щенок появился около 7 лет назад. Тогда Светлана и Сергей не думали, что смогут оставить животное у себя, просто взяли на передержку и подыскивали Марте дом. С интервалом в полгода у них поселились Джина и Гуся.

Сейчас в любимых и откормленных собаках сложно увидеть тех несчастных и обреченных уличных псов. 

«Несмотря на то, что у нас с собаками много общего , даже нейромедиаторы есть одинаковые, то есть собака способна испытывать стресс, радость любовь, как и люди, - рассказывает Светлана Елькина, психолог, хозяйка трёх собак (г. Снежногорск). - Не в полном объёме. У собаки отсутствует самосознание».

Профессионалы развенчивают миф о том, что для здоровья собаке нужно ощениться. Наоборот, ранняя стерилизация или кастрация может избавить животное от многих гормональных проблем. Для снижения популяции бездомных особей - это выход, уверены собаководы.

«Наши животные стерилизованные, потому что мы принципиально относимся к теме зоозащиты и считаем, что не только эмоции должны превалировать в вопросах  общения с животными, но и здравый смысл», - говорит Светлана Елькина, психолог, хозяйка трёх собак (г. Снежногорск).

Экспертами в области в воспитания собак Елькины себя не считают, тем не менее, как психолог, Светлана изначально была уверена в том, что каждый из четвероногих нуждается в своём подходе. Поэтому неоднократно хозяева обращались к кинологам, посещали курсы и тренинги. В семье северян все понимают об ответственности за братьев меньших.

«Любое поведение животного имеет биологический смысл, - говорит Сергей Елькин, владелец трёх собак (г. Снежногорск). - Если в семье собака бросается на ребёнка, это значит, что в семье иерархия выстроена неправильно».

В отличие от котов, собаки – это животные стайные. Все, заложенные в них природой инстинкты, они переносят в среду, в которой обитают. У псов должен быть вожак, то есть властный хозяин.

Конечно, с кошками жить в некотором роде проще: и выгуливать не надо, и места в доме занимает меньше. И вот в доме появляется кошка. А потом наступает летняя пора и выясняется, что питомца некуда деть…  И тогда  любимое хвостатое чудо превращается в бездомное существо, обреченное выживать на улице без единого на то навыка. С такими брошенками и имеет дело зоозащитница Екатерина Бажанова.

Сейчас у Екатерины на передержке находятся три кота. Некоторые из них уже не раз возвращались в её дом. Катя старательно отслеживает судьбу каждого отданного в добрые руки животного, ведёт страничку в социальной сети, которая так и называется «ЗООЗАТО». Здесь же активно размещаются посты о найденных или потерянных животных, статьи о том, как и где лечить кошек.

«Мы берём животного к себе домой, потому что мне так удобнее, я должна сама за ними наблюдать, - говорит Екатерина Бажанова, зооволонтёр (г. Снежногорск). -  Сначала в общак мы его не выпускаем, есть вольеры, помещаем туда животное с лотком, с лежанкой, с мисками -  на время обработки животного. Там же выясняется, приучено ли животное к лотку».

В ветеринарной клинике ЗАТО нам отказались рассказать, что делать с бездомным животным. Тем не менее, какой бы ни была судьба того или иного питомца, важно помнить золотое высказывание Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Подумайте 100 раз прежде, чем взять животное в дом. Обязательно стерилизуйте питомца и привейте от бешенства. И главное – любите и никогда не бросайте.

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