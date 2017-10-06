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День за днём с «Арктик-ТВ»06.10.17 19:30

Мы в ответе за тех, кого приручили, или Препятствия на пути принятия закона «О содержании животных»

Кормить или не кормить – вот в чём вопрос? Принятие закона «О содержании животных» временно отсрочили, однако, его не собираются выбросить в урну.

Пока инициаторам предстоит внести в него поправки, чтобы развеять непонимание важности законопроекта у граждан.

Изначально щенки не представляют никакой опасности, глядя на них, больше умиляешься, чем пугаешься. Вот только через каких-то несколько месяцев животное подрастает, а с достижением полового созревания четвероногие сбиваются в стаи. И как следствие: испорченное имущество, разбросанный по двору мусор, напуганные лаем взрослые и дети, покусанные прохожие.

- Ни для кого не секрет, что у нас сотни животных находятся на улице, - говорит Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных. – А в проблемных зонах и очень часто эти животные не подходят людям, даже к тем, которые их кормят.

Меры по регулированию численности бездомных животных предпринимаются не первый год. Однако, количество безнадзорных не сильно уменьшается. «Я по-прежнему убеждена, что единственный способ сократить численность этих животных, это их стерилизация», - говорит Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных.

Недавно Мурманская областная Дума предложила внести поправки в региональный закон о животных, которые вызвали шумиху не только в нашем регионе, но и за его пределами. Однако, областной комитет по ветеринарии утверждает, что большинство граждан неправильно поняли содержание законопроекта. Рядовым северянам не грозит штраф за подкармливание собак на улицах и дворах, и ни один сердобольный житель не будет вынужден платить штраф за свою доброту. Меры касаются только предприятий и юридических лиц.

- У нас в городе есть промзона, у нас есть рыбный порт, где собираются в стаи безнадзорные животные на территории предприятий, - отмечает Алексей Касаткин, председатель комитета по ветеринарии Мурманской области. – Поэтому комитет по ветеринарии пытались внести норму регулирования для организаций.

Комитет по ветеринарии не теряет время и разрабатывает методику регулирования бездомных животных на территориях предприятий. Город поделили на 6 секторов и подсчитывают численность четвероногих. Уже понятно, что речь идёт о тысячах животных. Не забывают про мнение общественности и муниципальных образований.

- Я думаю, что все зоозащитники, и не только они, соберутся и будут высказывать своё мнение. И этот закон нужен, это не значит, что он не нужен вообще, по природе. Пока люди его не понимают, - говорит Илона Завьялова, волонтёр. – Он в этом контексте не нужен, это не значит, что он не нужен вообще.

Комитет по ветеринарии призывает все зоозащитные организации региона собраться вместе и обсудить детали законопроекта на этапе принятия. Корректировки помогут внести ясность и улучшить ситуацию с безнадзорными животными в городе и области.

Бесспорно, появлению такого количества собак на улицах поспособствовал человек. Наигравшись, многих животных просто оставили на произвол судьбы. Мы в ответе за тех, кого приручили,  об этом не стоит забывать.

 

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