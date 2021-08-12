Мы видим, что программа реновации ЗАТО Видяево работает – Андрей Чибис

После митинга памяти глава региона отправился с рабочим визитом в Видяево для того, чтобы ознакомиться с недавно проведёнными там ремонтными работами.

Военный городок Видяево показался губернатору Мурманской области довольно уютным гарнизоном. Глава региона оценил состояние местных улиц и дворов: где-то положили асфальт, где-то обновили детскую площадку, а у некоторых зданий дополнительно утеплили фасад. По словам главы, программу реновации ЗАТО Видяево можно считать успешной.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим, что программа реновации ЗАТО работает. 13 объектов, которые выполнены, выполнены уже в этом году».

Губернатор также заглянул в местную школу, в которой недавно был выполнен ремонт. Учреждение участвует в национальном образовательном проекте «Точка Роста», а также в программе «Arctic schools». Сейчас в школе открыли секции дополнительного образования, например шахматный класс, а в классе информатики появились квадрокоптеры, 3D-принтер, новые компьютеры и очки виртуальной реальности.

Вместе с губернатором посёлок посетил и председатель Мурманской областной Думы. По словам Сергея Дубового, все строительные работы, ведущиеся в посёлке, должны завершить в срок.

Глава региона посетил и видяевский детский сад, который произвёл на него весьма приятное впечатление.