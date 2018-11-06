«Мы вместе - мы Россия!» - в Мурманске отметили День народного единства

В столице Заполярья отпраздновали День народного единства. Лучшие коллективы со всей области и представители культурных центров поздравили мурманчан и гостей города.

«Народов много, а страна одна». Об этом знают даже самые маленькие граждане. В заполярной столице День народного единства встретили с девизом «Мы вместе - мы Россия». Государственный праздник, установленный в память об ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, по праву можно считать одним из самых важных, ведь на территории самой большой в мире страны проживает 193 народа и народности.

Началась праздничная программа с хоровода дружбы. Дети и взрослые в национальных костюмах, взявшись за руки, пели песни о любимой стране, о могучей России. А со сцены звучали родные сердцу мелодии. Народные коллективы с разных уголков Мурманской области приехали поздравить северян и подарили зрителям свои лучшие творческие номера.

Праздник получился народным и многонациональным: горожан поздравили представители культурных центров Азербайджана, Молдавии и Украины. Но гостями людей в ярких, поражающих своей красотой народных костюмах, назвать нельзя. Все они живут на территории Мурманской области. Кто-то уже много лет, а кто-то приехал совсем недавно, но уже полюбил север. Каждый желающий смог произнести самые добрые слова и искренние пожелания.

Плохая погода и ветер не помешали мурманчанам собраться в сквере около улицы Ленинградской. Даже те, кто просто проходил мимо, останавливались, чтобы послушать такие лиричные, нежные проникновенные, наполненные искренней любовью и восхищением песни о Родине.