«Мы вместе». Пасхальные наборы для нуждающихся собрали волонтёры 10-го СРЗ

Не оставить в одиночестве накануне светлого праздника людей из группы риска решили александровские волонтёры. В Полярном прошла добрая пасхальная акция.

В период пандемии большинство александровцев старше 65 лет старательно выполняют рекомендацию - оставаться дома. На помощь им приходят социальные работники и волонтёры. Сегодня к добровольцам присоединились и работники 10-го судоремонтного завод Полярного, а так же представители союза машиностроителей.

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения «Союз машиностроителей России», г. Полярный: «Поддержка волонтёров в это время очень актуальна, поэтому мы пригласили 10-й СРЗ принять участие в акции. Накануне Пасхи с их помощью были собраны 30 продуктовых пакетов. Это куличи, которые были освящены и будут переданы нуждающимся».

Многие верующие в этом году будут вынуждены пропустить церковные службы, поэтому пасхальное лакомство как нельзя кстати придётся к празднику.

Ольга Компаниец, руководитель местного отделения волонтёрского штаба, ЗАТО Александровск: «Это хороший результат для акции «Мы вместе». Наше ЗАТО Александровск – вместе».

Представители 10-го СРЗ не оставили в одиночестве и своих работников, находящихся в группе риска.

Напоминаем, что стать волонтёром движения «Мы вместе» может любой желающий старше 18 лет. Достаточно обратиться в любой из волонтёрских центров.