«Мы все учились понемногу, Чему нибудь и как нибудь»: противоречивые итоги опроса «Арктик-ТВ»

Школьники уже второй день пополняют свой багаж знаний, который поможет им жить и работать в будущем. Но помнят ли взрослые, чему их учили в школе?

Корреспондент «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова решила узнать, помнят ли северяне школьную программу:

- Начнём с лёгких вопросов. Дважды два?

– Четыре…

- Какой газ поглощают растения в процессе фотосинтеза?

– Озоновый.

- Углекислый.

- Кто был первый человек, который ступил на Луну?

– Гагарин.

- Луи Армстронг.

- Леонов.

- Какая знаменитая крепость и бывший королевский дворец расположены в центре Парижа во Франции?

– Не знаю.

– Лувр.

- Значение числа пи с точностью до двух десятичных знаков?

- 3,14.

- Нет, уже не скажу.

– 3…

- А после запятой?

– 5?

– Почти.

- В честь какого химического элемента была названа группа «На-на»?

- Это декретный и мозги не работают.

- Натрий?

- Какого татарского воеводу разбил на Куликовском поле князь Дмитрий Донской?

– Мамай?

- Батый.

- Сколько колец на олимпийском символе и что они обозначают?

- Пять колец.

- Я не помню точно.

- Быстрее, выше, сильнее…

- Не помню.

- Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Эта фраза, что обозначает?

– Не знаю.

– Какие-то цвета.

- Какие они?

– Разноцветные.

– Давайте попробуем? Что обозначает этот цвет?

- Красный?

– Охотник на букву «О» – оранжевый. Желает – жёлтый. Значит буква «З» - зелёный…

- И в итоге, что у нас получилось?

– Получилась радуга.

- Зебры чёрные в белую полосочку или белые в чёрную?

– Чёрно-белая.

- Белые в чёрную.