«Мы все учились понемногу, Чему нибудь и как нибудь»: противоречивые итоги опроса «Арктик-ТВ»
Корреспондент «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова решила узнать, помнят ли северяне школьную программу:
- Начнём с лёгких вопросов. Дважды два?
– Четыре…
- Какой газ поглощают растения в процессе фотосинтеза?
– Озоновый.
- Углекислый.
- Кто был первый человек, который ступил на Луну?
– Гагарин.
- Луи Армстронг.
- Леонов.
- Какая знаменитая крепость и бывший королевский дворец расположены в центре Парижа во Франции?
– Не знаю.
– Лувр.
- Значение числа пи с точностью до двух десятичных знаков?
- 3,14.
- Нет, уже не скажу.
– 3…
- А после запятой?
– 5?
– Почти.
- В честь какого химического элемента была названа группа «На-на»?
- Это декретный и мозги не работают.
- Натрий?
- Какого татарского воеводу разбил на Куликовском поле князь Дмитрий Донской?
– Мамай?
- Батый.
- Сколько колец на олимпийском символе и что они обозначают?
- Пять колец.
- Я не помню точно.
- Быстрее, выше, сильнее…
- Не помню.
- Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Эта фраза, что обозначает?
– Не знаю.
– Какие-то цвета.
- Какие они?
– Разноцветные.
– Давайте попробуем? Что обозначает этот цвет?
- Красный?
– Охотник на букву «О» – оранжевый. Желает – жёлтый. Значит буква «З» - зелёный…
- И в итоге, что у нас получилось?
– Получилась радуга.
- Зебры чёрные в белую полосочку или белые в чёрную?
– Чёрно-белая.
- Белые в чёрную.