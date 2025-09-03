7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.25 19:30

«Мы все учились понемногу, Чему нибудь и как нибудь»: противоречивые итоги опроса «Арктик-ТВ»

Школьники уже второй день пополняют свой багаж знаний, который поможет им жить и работать в будущем. Но помнят ли взрослые, чему их учили в школе?

Корреспондент «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова решила узнать, помнят ли северяне школьную программу:

- Начнём с лёгких вопросов. Дважды два?

– Четыре…

- Какой газ поглощают растения в процессе фотосинтеза?

– Озоновый.

- Углекислый.

- Кто был первый человек, который ступил на Луну?

– Гагарин.

- Луи Армстронг.

- Леонов.

- Какая знаменитая крепость и бывший королевский дворец расположены в центре Парижа во Франции?

– Не знаю.

– Лувр.

- Значение числа пи с точностью до двух десятичных знаков?

- 3,14.

- Нет, уже не скажу.

– 3…

- А после запятой?

– 5?

– Почти.

- В честь какого химического элемента была названа группа «На-на»?

- Это декретный и мозги не работают.

- Натрий?

- Какого татарского воеводу разбил на Куликовском поле князь Дмитрий Донской?

– Мамай?

- Батый.

- Сколько колец на олимпийском символе и что они обозначают?

- Пять колец.

- Я не помню точно.

- Быстрее, выше, сильнее…

- Не помню.

- Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Эта фраза, что обозначает?

– Не знаю.

– Какие-то цвета.

- Какие они?

– Разноцветные.

– Давайте попробуем? Что обозначает этот цвет?

- Красный?

– Охотник на букву «О» – оранжевый. Желает – жёлтый. Значит буква «З» - зелёный…

- И в итоге, что у нас получилось?

– Получилась радуга.

- Зебры чёрные в белую полосочку или белые в чёрную?

– Чёрно-белая.

- Белые в чёрную.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Дикая Россия. Страна, которой ты не видел». Познавательная программа (6+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Собрать ребёнка в школу! Для кото-то радость, для кого-то стресс-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 42 копейки, доллар прибавляет 25 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота провели комплексные противоаварийные тренировки-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»