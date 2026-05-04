9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
«Мы выдержим! Мы выстоим! Дождёмся!»

На сцене Мурманского областного театра кукол состоялся показ спектакля самодеятельного коллектива города Заполярный. Он посвящён непростым временам специальной военной операции. В основу постановки легли истории реальных людей, а роли исполнили непрофессиональные актёры, в числе которых родственники участников нынешних военных действий.

Судьбы реальных людей – молодой пары, многодетной семьи и матери с сыном. Они не играли роли, а проживали происходящее. В их тихую размеренную жизнь однажды вторглась война, которая изменила настоящее и повлияла на будущие планы. Это рассказ о мужестве, героизме, силе воли и семейном очаге, который согревает защитников и на расстоянии.

Дома их ждут жены, дети и матери. Чтобы ожидание не томило, они всегда остаются друг с другом на связи, ободряют, разделяют печали и радости и общими усилиями приближают победу.

Сценарий был создан за одну ночь. На столь быстрое написание автора, жену участника СВО Наталью Реницу, вдохновили истории, которые она специально отбирала для постановки. Каждая из них трогала до глубины души.

Наталья Реница, режиссёр спектакля, директор Центра культуры Печенгского округа, жена участника СВО: «Наверное, самая трогательная история – это история мамы и сына, которая дождалась его из плена. Мы наблюдали за этой историей, все переживали. Случилось чудо, его освободили, сейчас он снова проходит службу в зоне СВО, а мама теперь делится своими эмоциями».

Спектакль оставил зрителей под сильным впечатлением. Одним из гостей премьеры стал губернатор Мурманской области. По окончании постановки Андрей Чибис выразил благодарность всем причастным и их близким, чья жизнь сегодня проходит на передовой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мурашки весь спектакль. Это дорогого стоит, поэтому, прежде всего, низкий поклон всем нашим бойцам, которые страну защищают. И, действительно, вам, сильным мамам, женам и сильным деткам».

Поддержка, любовь и вера создают между бойцами и их близкими крепкую неразрывную связь, которая укрепляет и придаёт сил, чтобы домашним дождаться, а защитникам одержать долгожданную победу и вернуться в родной дом.

