Мы желаем им только побед: спортивные школы города подвели итоги года

Лучших выпускников и тренеров наградили на торжественной церемонии «На Севере – жить! Со спортом дружить!» в Центре образования «Лапландия».

Быстрее, выше, сильнее. Эти ребята точно знают, что такое воля к победе. За годы тренировок они стали одной большой семьёй, но сегодня пришло время прощаться. В Центре образования «Лапландия» подвели итоги спортивного года и проводили во взрослую жизнь выпускников спортивных школ.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Выпускники спортивных школ сегодня выходят подводят итоги, так как закрывается учебно-тренировочный сезон. Лучших выпускников мы будем сегодня отмечать, будем награждать, лучших тренеров-преподавателей будут награждать. И, конечно, наши тренеры-преподаватели оставили частичку сердца в каждом своём выпускнике».

Прощание – это всегда тяжело, но у мурманских тренеров нет повода для грусти. Они знают, что у этой молодёжи всё будет хорошо, впереди их ждёт только лучшее.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Целеустремленность, воля к победе. Они умеют дружить, они умеют чувствовать локоть товарища, они командные игроки, им это очень пригодится в жизни, когда она будет выкидывать свои вызовы. У этих ребят ещё очень много соревнований впереди: и спортивных соревнований, и соревнования с самим собой на своём жизненном и профессиональном пути. И благословляя их в этот путь, сегодня прозвучит очень много тёплых слов. И мы желаем им только побед».

Больших побед добился хоккеист клуба «Строитель» Алексей Лютов. Молодой человек тренируется и выступает уже 11 лет и даже получил титул «Лучший защитник Мурманской области». А сегодня ему вручили кубок «Лучший спортсмен». Но молодой человек добился высоких достижений не только в любимом виде спорта. В начале учебного года он был удостоен высшего знака кадетской школы. По словам Алексея, чтобы повторить его успех, нужно просто поставить себе цель.

Алексей Лютов, хоккеист: «Прежде всего – целеустремление. Поставить перед собой цель: стать лучшим в своём деле. И целеустремленно добиваться её».

Всего в этом году 200 юношей и девушек заканчивают обучение в спортшколах. Впервые в истории традиционного ежегодного события участниками праздника стали воспитанники школьных спортивных клубов. В Мурманске их посещают около 17 тысяч человек.