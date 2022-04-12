«Мясорубка» из Мончегорска - губернаторский стартап поможет воплотить мечту о бизнесе гораздо проще

Проект «Мясорубка» из Мончегорска успешно развивается в Мурманской области. Его создатель открывает уже третий магазин, на этот раз в Оленегорске, предлагая покупателям мясную продукцию на любой вкус.

Денис Шапедько, основатель сети мясных магазинов: «Мы мясной магазин, у нас должен быть максимальный ассортимент мяса. И всё, что мы находим у поставщиков, сразу запускаем в продажу».

Всё мясо на прилавках отечественное. Но помимо него, покупатели могут приобрети пельмени и вареники собственного производства с различными начинками.

Благодаря участию и победе в губернаторском стартапе предприниматель получил грант в 1 миллион рублей. Он приобрел оборудование для лепки пельменей.

Денис Шапедько, основатель сети мясных магазинов: «Мы можем производить очень большое количество пельменей. Это отдельный проект. Мы будем заходить в ритейл именно со своими пельменями. Для магазина нам достаточно и ручной лепки, но столько на ритейл не налепить вручную».

В планах у предпринимателя развивать свой бизнес и в Мурманске. Используя такие меры поддержки, этого добиться гораздо проще. Денис - отличный пример предпринимателя, который использует санкции для развития, продвигая импортозамещение.