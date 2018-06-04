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День за днём с «Арктик-ТВ»04.06.18 19:30

Мыльные пузыри заполнили главную площадь Мурманска

Тысячи мыльных пузырей взмыли в небо в самом центре города в начале лета. Жонглеры и аниматоры, весёлая музыка и конкурсы - всё это могли увидеть мурманчане и гости города на площади Пять Углов во время праздника «Мой мыльный Мурманск».

Несмотря на несерьёзный формат фестиваля его участники подошли к подготовке основательно. Аниматоры, акробаты на ходулях, громкая музыка и конкурсы задавали тон всему празднику. Но не только профессиональные артисты  поразили зрителей своим мастерством. Дети, вызвавшиеся на танцевальную схватку, оказались очень раскрепощёнными. Юные дарования исполняли номера на зависть многим взрослым.

У совсем маленьких горожан нашлись свои развлечения. Они хоть полностью и вымокли в мыльной пене, но, совсем не обращали на это внимания,  продолжали  попытки выдуть самый большой пузырь.

Такая веселая и массовая акция проходит в самом сердце города уже в пятый раз и стала уже традиционной.  Суровые климатические условия порой вносят свои коррективы в полюбившийся многими праздник. Например, в прошлом году мероприятие проходило во время снегопада.

- Сегодня, на мой взгляд, нам несказанно повезло,  - говорит Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи». - Мы благодарим мурманскую погоду. Мы радуемся, что с каждым годом количество участников фестиваля растёт, мыльных пузырей много не бывает.

Диковинным украшением праздника стали утонченные борзые собаки, с которыми можно было сфотографироваться,  погладить необычных животных. Лучшие друзья человека, кажется, от такой суеты чувствуют себя не очень комфортно, прижимают уши и дрожат.

- Это волнение, - говорит Светлана Васильева, хозяйка собак. – Это из-за того, что много людей, много эмоций они получают от детей.

Финальным аккордом торжества стал массовый запуск мыльных пузырей. С этого момента можно считать, что летний сезон в городе стартовал.

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