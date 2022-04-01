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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.22 19:30

Мюзикл «Волшебная история», или Настоящая любовь преодолеет все препятствия

Эта постановка создана по мотивам разных сказок и диснеевских мультфильмов. Пропустить такое событие съёмочная группа «Арктик-ТВ» не могла и самой первой оценила мюзикл на репетиции.

О любви Ромео и Джульетты Уильяма Шекспира знают все. И именно эти персонажи стали главными действующими лицами в новом мюзикле «Волшебная история». Однако здесь их повесть развивается по-другому сценарию.

В нашей версии Ромео – Анвера Фролкина, участие в мюзикле у него первое в карьере. В прошлом он рок-музыкант, но уже несколько лет участник творческого коллектива «Нью Старс». Главная роль для молодого артиста очень ответственная. По словам Анвера, персонаж Ромео похож на него в юности.

Анвер Фролкин, исполнитель роли Ромео: «Да, я похож, но в возрасте 16-18 лет. Я идеально как он. Сейчас я немного не так бы реагировал, как это делал Ромео. А так, если бы я в 16 лет здесь стоял, то сам бы придумывал весь сюжет».

А по сюжету Ромео, одурманенный зельем, забывает образ своей Джульетты и пытается найти её среди десятков принцесс из разных сказок: мертвой невесты, вампирши Мейвис и даже Жасмин.

Ольга Бодачевская, исполнительница роли Жасмин: «Здесь уже Жасмин более мудрая, она наиболее сильная, бесстрашная в какой-то степени. И конечно, когда рядом любимый на протяжении многих лет, то мне кажется, ей уже ничего нестрашно. Ей не страшно покорять новые вершины, проходить огонь, воду и медные трубы».

Одним из неудачных помощников Ромео в поиске Джульетты становится Скелет из мультфильма «Мертвая невеста». Этот персонаж пытается найти пару для главного героя, но делает это каждый раз неудачно и нелепо.

Игорь Ерышев, исполнитель роли Скелета: «Я бы сказал, что он не негативный персонаж. В нём есть романтика внутри. Скажем так, когда он был когда-то жив, он был безнадёжный романтик».

А что же делает в это время Джульетта? Она, конечно, любит своего Ромео, но не настолько бездумно как у Шекспира.

Валерия Антоненко, исполнительница роли Мертвой Невесты и Джульетты: «Она не бежит ради Ромео вопреки любви и всему. Нет. Она его ищет, но у нас главный герой всё-таки Ромео. Мне кажется, что это будет прямо бомба, потому что столько работы вложено и столько спецэффектов, костюмов. Мы сами шили костюмы».

Действительно, сценарий, некоторые песни, либретто и даже декорации с костюмами – всё создано руками артистов. Идея поставить на сцене «Волшебную историю» зародилась аж 10 лет назад у режиссёра мюзикла и руководителя ансамбля «Нью Старс» Натальи Чумачковой.

Наталья Чумачкова, руководитель народного самодеятельного коллектива «New Stars»: «Когда я предложила тему Диснея, все загорелись ею. Быстро все взялись за работу. Но не нашли столько героев. У нас 22 человека на сцене поющих. Они не нашли себя в этих героях, мы начали брать всё, что есть. И я его слепила из того, что было».

В спектакле участвуют артисты не только ансамбля «Нюьс Старс», но и другие танцевальные и вокальные коллективы из разных городов Мурманской области.

Наталья Чумачкова, руководитель народного самодеятельного коллектива «New Stars»: «У нас и детская тема - мультики диснеевские и взрослая тема мюзиклов, потому что у нас будут Ромео с Джульеттой, которые из серьёзного мюзикла. Все переплетено таинственным волшебным образом. Поэтому мы назвали свой мюзикл «Волшебная история».

Узнать, чем же закончится эта необычная сказка, можно, посмотрев премьеру мюзикла «Волшебная история» уже 3 апреля во Дворце культуры «Судоремонтник». Из-за большого интереса к постановке, артисты приняли решение показать её и 15 мая.

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