На 10-м судоремонтном заводе в Полярном завершилась «Неделя без турникетов»

Ежегодная акция Союза машиностроителей России набирает всё больший охват. Суть проекта – познакомить школьников и студентов с производством.

Союз машиностроителей России знакомит школьников, студентов, их родителей и педагогов с работой региональных предприятий. Такая профориентационная работа, например, на АО «10 СРЗ» в Полярном, организована как в формате живой экскурсии по производственным цехам и площадкам, так и в онлайн-режиме. Этот вид впервые был опробован в прошлом году в разгар пандемии и получил большой отклик среди образовательных учреждений.

На 10-ом СРЗ в Полярном акция уже завершилась. Но региональное отделение Союза машиностроителей России регулярно анонсирует и организует такие встречи.