На 10 СРЗ состоялась аттестация машинистов-крановщиков

12 марта на 10 судоремонтном заводе в Полярном состоялась первая аттестация крановщиков. Правильнее даже будет сказать «крановщиц», ведь все обучающиеся – представительницы женского пола.

«10 судоремонтный завод приступил к обучению по специализированным направлениям, в частности, крановщиков. У нас прошло обучение два специалиста из числа работников предприятия, - рассказывает Виктор Глухов, главный инженер АО «10 СРЗ». - За два месяца они прошли производственную практику и теоретический курс обучения».

Что такое мёртвый груз, нормы проковки стальных канатов, как должны быть закреплены стропы? - комиссия не стесняется задавать вопросы и требовательно ждёт ответы, поясняя, что позже экзаменующиеся скажут им спасибо, ведь знания и безопасность при производстве работ – превыше всего.

Девушки сильно волнуются, но отвечают правильно. По итогам аттестации они получили квалификацию «машинист-крановщик крана 3 разряда» и похвалу от членов комиссии.

«Профессия очень интересная. Я, когда написала заявление на обучение, очень нервничала, потому что так далеко это всё от меня было, - рассказывает Марина Михненко, будущий крановщик. – Я не представляла всего, справлюсь - не справлюсь, смогу работать - не смогу, сомневалась. А сейчас, когда уже попробовала на практике, вижу, что всё очень интересно, хочу пройти стажировку на всех кранах».

10 судоремонтный завод – единственное из предприятий в Мурманской области, входящих в Объединённую судостроительную корпорацию, которое может готовить и выпускать крановщиков. «В будущем у нас есть возможность проводить обучение и допускать к работе специалистов не только нашего предприятия, но и предприятий ОСК в Мурманском регионе», - рассказал о планах Виктор Глухов, главный инженер АО «10 СРЗ».