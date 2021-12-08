На 10-й строчке турнирной таблицы

ХК «Мурман» в рамках девятого тура Суперлиги по хоккею с мячом встретился в Красногорске с московским «Динамо».

Москвичи – лидеры турнирной таблицы турнира и до сих пор не проиграли ни одного матча. Те мне менее первый гол смогли забить северяне и до конца первого тайма игра проходила в напряжённой борьбе, но динамовцы сравняли счёт.

Почти перед финальным свистком арбитра москвичи забили два безответных гола в ворота «Мурмана». На перерыв команды ушли со счётом 3:1. Во второй половине игры мурманчане стойко держали оборону и даже смогли сократить разрыв в счёте, но соперники оказались настойчивее в атаках и в финале встречи счёт стал 6:3 в пользу «Динамо».

Сейчас наша команда занимает 10 строчку турнирной таблицы. Следующий матч «Мурман» сыграет 11 декабря в Казани против клуба «Ак Барс-Динамо».