На 2020 год на Северном бассейне запланированы 52 научные экспедиции

Утверждён перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2020 год. Решение принято на заседании Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов.

Результаты работы ученых в этом году будут использованы для дальнейшей организации рыболовства. К настоящему времени завершены 242 экспедиции, некоторые из них стали знаковыми событиями в российской рыбохозяйственной науке. Например, трансарктический переход с Дальнего Востока в Мурманск научного судна «Профессор Леванидов». На 2020 год запланировано проведение приоритетных исследований во всех рыбохозяйственных бассейнах. На Северном бассейне запланированы 52 экспедиции, они пройдут в Баренцевом море и прилегающих районах Северного Ледовитого океана. Исследователи оценят запасы донных рыб и проведут совместную с норвежскими коллегами экосистемную съёмку.