На 2025 год в Мурманской области запланировано обновление более 65 дорожных объектов в 24 муниципалитетах

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Заполярье отремонтируют два моста, продолжат обновление путепровода в Апатитах, ремонт более 68 км региональных автодорог и более 13 км улично-дорожной сети Мурманска.

На 2025 год запланировано обновление более 65 дорожных объектов в 24 муниципалитетах. Контракты уже заключены, подрядчики готовятся к закупке материалов.

Одним из этапов сезонной работы станет подготовка асфальтобетонных заводов. Когда их «расконсервируют» после зимы, специалисты проверят оборудование и начнут регулировку технологических параметров. Ближе к дорожному сезону предприятия будут готовы к пробному запуску.

При наступлении благополучных погодных условий специальная комиссия начнёт обследования состояния автодорог на гарантийном обслуживании. И по итогам составит график и для устранения недостатков.