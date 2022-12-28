На 300 тысяч рублей оштрафован мурманчанин 2002 года рождения, который с помощью социальных сетей призывал к террористической деятельности

Сообщениями молодого человека заинтересовались сотрудники регионального УФСБ.

Следователи установили, что житель областного центра, разделяя идеологию радикального ислама, разместил на своей странице в социальной сети фотоматериал и комментарий к нему, содержащий в себе признаки побуждения мусульман принять участие в боевых действиях на стороне запрещённой в России международной террористической организации.

Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Приговором 2-го Западного окружного военного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»» с назначением наказания в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей».