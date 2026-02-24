На 32 километре Серебрянской дороги полицейские провели плановый межведомственный рейд

Он был направлен на пресечение деятельности нелегальных гидов, нарушения правил дорожного движения, миграционного законодательства и, конечно, требований транспортной безопасности.

32 километр Серебрянки – маршрут следования туристов до заветного берега Баренцева моря в Териберке. Именно эта оживленная трасса стала местом проверки транспорта и водителей, а ещё гидов, которые сопровождают путешественников на берег Баренцева моря.

Андрей Удовик, начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области: «Гражданин должен быть аттестован для того, чтобы осуществлять экскурсионную деятельность. Ему выдается в дальнейшем бейджик, на котором написаны фамилия, имя, отчество, в том числе и на английском языке, QR-код гида-экскурсовода».

Во время проверки, которую проводили не только дорожные полицейские, но и сотрудники Министерства туризма, Ространснадзора, Госавтоинспекции и Управления по вопросам миграции были обнаружены несколько нарушителей. Например, гиды без аттестации, которые при беседе со специалистами ловко притворялись сопровождающими. Среди них попался даже иностранный гражданин.

Алексей Точилов, заместитель начальника отдела регулирования туристской деятельности и контроля Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области: «Данный гид пояснил, что обучение он прошёл дополнительное к профильному образованию, но не успел подать своевременно документы. Сегодня он вез группу из 26 человек в Териберку на экскурсию».

По всем выявленным нарушениям будет проведена серьёзная работа. И каждый нарушитель понесет заслуженное наказание, согласно закону.