На 35-м судоремонтном заводе в Мурманске готовы приступить к доковому ремонту крейсера «Адмирал Кузнецов»

Напомним, единственный в России тяжёлый авианесущий крейсер должен выйти из дока осенью. По окончании ремонта и модернизации в боевой состав Северного флота «Адмирал Кузнецов» поступит в 2024 году.