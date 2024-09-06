На 4-й этаж учебной башни по штурмовой лестнице – испытание для огнеборцев

В Мурманске завершились соревнования 53-го открытого лично-командного чемпионата Государственной противопожарной службы Мурманской области и Первенства по пожарно-спасательному спорту.

Его участники выступили и в самом сложным этапе - со штурмовой лестницей и боевым развертыванием.

Подъём на 4-й этаж учебной башни по штурмовой лестнице – испытание, которое требует от участников максимальной концентрации и быстрой реакции. Здесь нет права на ошибку: каждый рывок – это драгоценные мгновения на пути к победе.

Боевое развертывание включает в себя сборку и запуск мотопомпы, прокладывание рукавной линии и подачу воды на условный пожар.