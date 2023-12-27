На 53-м году жизни умер известный Мурманский писатель Дмитрий Коржов

Телередакция «Арктик-ТВ» десятки раз, если ни сотни, снимали Дмитрия Коржова. Он был завсегдатаем многих литературных встреч и конференций. Дмитрий не отказывал коллегам в комментариях и всегда имел чёткую позицию по многим вопросам.

Он автор немалого числа книг о Заполярье и его людях, большую часть жизни трудился в стенах редакции областной газеты «Мурманский вестник». Можно сказать, что редакция была его вторым домом.

Писал Дмитрий много. Публиковал впечатления о встречах с известными литераторами. Делал это нескучно, в живой авторской манере. Много ездил по России с презентациями своих книг, участвовал в фестивалях. Вот и в это раз был в Омске. А чуть позже выехал к брату в Екатеринбург, где ему стало плохо.

Дмитрий Коржов, писатель, литературный критик, журналист, член Союза писателей России: «Окончательно я понял, что всё-таки мы все не вечны. Мы люди все, ведь, мы не демоны. Есть предел всё равно тебе, твоим физическим возможностям, твоему здоровью».

По решению родственников Дмитрий Коржов будет похоронен в Екатеринбурге. Учитывая проделанную им большую работу, уже сейчас уместно поднимать вопрос об увековечении в Мурманске памяти о писателе.