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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.19 19:30

На 60-летие - сертификат на ксилофон!

Концерт к юбилею состоялся в Доме Культуры Первомайского округа. Педагогов и учащихся поздравил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Как когда-то сказал Фридрих Ницше, без музыки жизнь была бы заблуждением. В стенах Детской музыкальной школы № 6 постигали ноты и гаммы ни одна тысяча ребят, здесь же многие из них выбирали свой жизненный путь. Например, Андрей Крышенков - баянист, один из лучших студентов Мурманского колледжа искусств, рассказывает, что после получения свидетельства об окончании «музыкалки» твёрдо решил, что профессию нужно выбирать творческую.

- Я хочу поступить в музыкальную консерваторию, возможно, буду педагогом, - говорит Андрей Крышенков, выпускник Детской музыкальной школы № 6 г.Мурманска. -Это творческая профессия, в музыке можно вести себя абсолютно свободно, в ней нет каких-то особых рамок.

Сегодня в школе учатся 230 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Воспитанники «музыкалки» являются постоянными участниками региональных и федеральных конкурсов и фестивалей. Только за последние несколько лет копилка достижений школы пополнилась сотней дипломов.

- Хочется поблагодарить педагогов, потому что они высочайшего класса профессионалы, - поздравляет коллектив школы Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - И те дети, которые учатся в этой школе, невероятно талантливы, они побеждают и на международных конкурсах, и на региональных,  и российских. А о городских можно даже и не говорить!

На базе школы работает методический центр для преподавателей школ искусств города Мурманска. Педагоги учреждения  разрабатывают образовательные программы, выступают в открытых мастер-классах, научно-практических конференциях. Успех в искусстве предопределяет не столько талант, сколько труд, уверена Лариса Зоренко, которая возглавляет школу уже 19 лет.

- При желании каждый человек может заниматься музыкой, может учиться играть, может учиться петь, если у него есть желание, - говорит Лариса Зоренко, директор Детской музыкальной школы № 6 г.Мурманска. - У нас дети идут разные, мы берём и способных, и менее способных. Все благополучно заканчивают школу.

Андрей Сысоев подарил школе сертификат на приобретение ксилофона.

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