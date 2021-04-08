На 7% увеличился пассажиропоток в аэропорту Мурманска

Март стал рекордным месяцем по пассажиропотоку в воздушной гавани Заполярья, он увеличился на 7 процентов.

С января по март услугами аэропорта воспользовались более 250 тысяч пассажиров. В первом квартале прошлого года основная доля пассажиропотока пришлась на новогодние праздники, когда границы были открыты и иностранные туристы массово приезжали в Мурманск на каникулы. Спад начался в марте 2020 - авиакомпании из-за пандемии стали отменять рейсы.

В этом году всё иначе. Мировая авиация уже перешла на летнее расписание полётов. Сейчас в аэропорту столицы Заполярья сформировано обширное расписание, в которое добавились новые направления, в том числе, Казань и Челябинск. Также в летнем расписании авиакомпании увеличили частоту наиболее востребованных рейсов в Москву и Петербург.