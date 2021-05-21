На 70-м году жизни скончался заведующий отделением анестезиологии-реанимации Мурманской областной больницы Петров Александр Сергеевич

Он 47 лет проработал в учреждении, 26 из них - в должности заведующего отделением. Более 30 лет исполнял обязанности главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Мурманской области.

Именно Александр Сергеевич способствовал внедрению в клиническую практику современных методов лечения пациентов, при его активном участии организована работа санитарной авиации региона. Петрова неоднократно награждали почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня.

Прощания с Александром Сергеевичем состоится 22 мая в 10 часов в зале Бюро спецобслуживания по адресу: г.Мурманск, ул. Радищева 29/1.