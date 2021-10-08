На 71-м году жизни скончался заслуженный врач России Леонид Алексеевич Марченков

Об этом стало известно из публикации на странице областной больницы имени Баяндина в соцсети «Инстаграм».

Леонид Алексеевич 42 года проработал в этом медучреждении. Он был врачом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, а также заведующим отделением.

Коллектив областной больницы отзывается о нём, как об отзывчивом и неравнодушном к чужим проблемам человеке. Леонид Марченков был основоположником рентген-хирургических методов лечения в Мурманской области и в стране. Он воспитал большое количество специалистов, которые работают в федеральных центрах по всей России.

Мы выражаем соболезнования родным и близким Леонида Алексеевича. Прощание с ним состоится 12 октября в 11часов на ул.Радищева, 29/1, возле областного морга.