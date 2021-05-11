На 74 году скоропостижно ушёл из жизни Вячеслав Васильевич Немкин

С 1978 по 2008 годы он возглавлял комитет по физической культуре и спорту города Мурманска.

В последние годы Немкин возглавлял Совет ветеранов Мурманской области, был начальником отдела военно-патриотической и спортивной работы областного отделения КПРФ.

Вячеслав Васильевич – основатель многих спортивных традиций в городе-герое, например, легкоатлетического забега через Кольский мост, который получил название «Мурманская миля». В настоящее время этот фестиваль проходит под новым названием «Гольфстрим».

Траурная церемония прощания с Вячеславом Васильевичем Немкиным состоится 14 мая в 10 часов в прощальном зале Мурманского областного морга на улице Радищева.