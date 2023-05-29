На 85-летие Мурманской области на площади Пять Углов состоялся телемост «С южных гор до северных морей»
Мурманск и Дагестан связал телемост. Фестиваль-праздник народного творчества и традиций «Вместе мы – Россия!» стал частью большой программы празднования 85-летия Мурманской области.
Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Празднуя юбилей, мы сейчас объединили таким телемостом всю культуру нашей многонациональной страны. Видим коллективы выступают на той стороне. Кроме того, к нам приехали коллективы из других субъектов».
Мурманскую область поздравили с юбилеем ансамбли из Карелии, Ленинградской и Калининградской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Ну, и конечно же, на сцене выступили местные коллективы.
- Хорошей погоды. Главное, улыбок побольше. Хорошего настроения. Дружбы и единства!
Помимо танцев на фестивале можно было увидеть мастер-классы от коренного народа Севера по плетению браслетов из рыбьей и оленьей кожи. Ведь одна из целей праздника – сохранение и развитие накопленного культурного наследия.
- Это мы знакомим жителей Мурманской области и гостей, чем мы занимаемся: выделкой кожи из оленя, рыбы».
- Мне очень нравится, что здесь много людей, а мы можем поделиться своей частичкой творчества и мастерства.
В то время, когда в Махачкале светило солнце, мурманское небо затянули тучи. Но это не помешало зрителям насладиться представлением и принять участие в активностях, а помогали им в этом волонтеры.
Софья Кобзева, волонтёр: «Мне очень нравится, как проходит у нас юбилей. Нам сделали замечательное мероприятие, у нас очень много участников. У нас много волонтёров находится на площади. Мне всё очень нравится».
В этот день по всей Мурманской области прошли сотни мероприятий, посвящённых юбилею региона.