Спасти заложников с захваченного террористами судна. На акватории Баренцева моря прошли межведомственные учения, организованные Мурманскими пограничниками.

По легенде условная террористическая группа захватила теплоход в районе острова Кильдин Баренцева моря. «Террористы», взяли в «заложники» членов команды и пассажиров судна. Для спасения жизни людей, было принято решение о его штурме. Во время операции «заложники» были успешно освобождены, «террористы» уничтожены. Специалисты взрывотехники, обследовавшие судно, обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство. Пассажиры теплохода, были эвакуированы на пограничные сторожевые корабли и спасательные суда, где им была оказана неотложная медицинская помощь. В смоделированной ситуации проверены взаимодействие и слаженность действий подразделений силовых ведомств, а также государственных органов Мурманской области.