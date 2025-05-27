На акватории Баренцева моря состоялись масштабные межведомственные учения «Баренц-2025»

По легенде учений, в акватории Баренцева моря терпит бедствие судно. Последовал немедленный подъём по тревоге. Вертолёты Ми-8 взмыли в небо, спасательные суда вышли в точку предполагаемого происшествия. На воде, в воздухе, на командных пунктах — полная мобилизация.

Это не простая тренировка, а жёсткий экзамен для всех, кто отвечает за безопасность на море: от первых секунд тревоги до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По легенде учений, в акватории Баренцева моря терпит бедствие судно. Последовал немедленный подъём по тревоге. Вертолёты Ми-8 взмыли в небо, спасательные суда вышли в точку предполагаемого происшествия. На воде, в воздухе, на командных пунктах — полная мобилизация.

И вдруг — новая угроза: обнаружено нефтяное пятно. Запускается второй этап — операция по ликвидации аварийного разлива. Постановка боновых заграждений, обработка сорбентами, воздушная разведка.

«Учения «Баренц-2025» показали, насколько важна чёткая координация между всеми структурами — от морских и воздушных спасательных служб до оперативных дежурных и руководителей на местах. Такой опыт позволяет выявить слабые места, усилить координацию.