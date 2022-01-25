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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.22 19:30

На атомном ледоколе «Сибирь» поднят государственный флаг Российской Федерации

22 января атомоход прибыл к причалам Мурманска. Ледокол нового проекта назван в честь выведенного из эксплуатации в 1992 году атомохода «Сибирь», построенного в советское время.

Смену поколений среди ледоколов заметно сразу. Что «Арктика», что «Сибирь», которая недавно зашла в порт Мурманск, выкрашены в холодные тона – синий и бирюзовый. Старички, вдоль и поперёк избороздившие северные широты, в массе своей были красные. Исключение «Таймыр» и «Вайгач», да, пожалуй, первый среди атомных покорителей Арктики – ледокол «Ленин».  Ильичу, был положен только «строгий костюм».

Первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» даже на фоне авианосца «Кузнецов» кажется здоровяком. Или, по крайней мере, «крепышом». Но помните старую байку о том, как пароход назовёшь… Так что у нового судна пусть и суровая, но все же женская душа.

А вот основа любого ледокола – его борта. Чем они крепче, тем толще лёд может ломать судно. «Сибири» - почти три метра по «зубам».

Вертолётной площадкой на палубе уже не удивить, но сегодня она стала «актовым залом», именно от сюда капитану атомохода Олегу Щапину дают команду поднять государственный флаг.

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