На атомной подводной лодке в Видяеве произошла уловная авария

Ликвидировать её последствия учились оперативные группы Северного флота и МЧС.

По задумке учений, на корабле произошёл выброс радиоактивных веществ. Специалисты различных флотских служб сначала огородили место ЧП, сформировали чистую и грязную зоны для эвакуации, только после этого подлодку покинула часть экипажа.

Специально переоборудованный армейский уазик расставил флажки, обозначающие, что территория заражена. Рядом с местом техногенной аварии был создан пропускной пункт, на котором специальным раствором обрабатывают шины транспорта, покидающего зону отчуждения. У каждого пассажира и водителей сотрудники ВАИ и военной полиции проверяли документы.