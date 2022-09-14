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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.22 19:30

На атомоходе «Ленин» юные северяне искали ответ на вопрос, откуда в розетке берётся электричество?

На это вопрос ребятам ответили во время интерактивного занятия в Информационном центре по атомной энергии на борту ледокола «Ленин».

Где рождается электроэнергия? И какие электростанции бывают? На эти вопросы искали ответы школьники из общеобразовательной школы №43 на уроке в Информационном центре по атомной энергии.

Электроприборы окружают нас везде, без них современному человеку невозможно представить, например, своё пробуждение. Без них даже не умыться утром. Где же рождается электричество?

На это вопрос ребятам ответили во время интерактивного занятия в Информационном центре по атомной энергии на борту ледокола «Ленин».

Алина Николаева, менеджер по развитию Информационного центра по атомной энергии г. Мурманска: «Мы на этом занятие поговорим, где рождается электроэнергия, поговорим о том, какие бывают электростанции, откуда электричество появляется у нас в розетках, сделаем несколько интересных опытов и экспериментов. Я надеюсь, что с хорошим настроением и новыми знаниями сегодня школьники нас покинут, но при этом вернутся ещё».

Посетили занятие 20 учеников №43 школы Мурманска. Для кого-то из ребят это уже не первый урок в центре. Как отмечает классный руководитель, у многих ребят есть интерес и любопытство к таким сугубо техническим знаниям.

Анастасия Ефимова, заместитель директора по воспитательной работе общеобразовательной школы №43: «В этом учебном году в седьмом классе начинается предмет как физика, поэтому мы решили прийти сюда для того, чтобы поддержать интерес детей к этому предмету».

Один из семиклассников Никита Шибаев ловко составляет маршрут следования электрического тока и запускает электростанцию.

Никита Шибаев, ученик 7 «В» класса общеобразовательной школы №43: «Сначала папа всё делал, я ему помогал. Потихоньку начал понимать, как это всё делается. Потом смотрел, как всё устроено».

Цель урока - пробудить у школьников любовь к науке и объяснить доступным и понятным языком сложные вещи. И возможно, в будущем кто-то из ребят захочет связать свою профессию с атомной энергетикой.

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