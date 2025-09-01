На автолюбителя - любителя выпить завели уголовное дело

В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции пресекли два случая управления транспортным средством одним и тем же водителем, находившимся в состоянии опьянения.

На территории Первомайского округа инспекторы для проверки документов остановили автомобиль «Рено Логан». При общении с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки опьянения, что подтвердила процедура медицинского освидетельствования.

Так же выяснилось, что его уже лишали прав за пьяную езду. И после этого ещё несколько раз ловили нетрезвым за рулем. Теперь на нарушителя завели уголовное дело.