На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась закладка универсального атомного ледокола «Ленинград»

В торжественной церемонии принял участие Владимир Путин.

Судно будет построено в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути» и станет пятым серийным или шестым по счёту атомным ледоколом проекта.

Президент особо отметил роль ледокольного флота в жизни страны и работу всех служб и предприятий, которые позволяют России занимать ведущие позиции в Арктике.

Балтийский завод обладает уникальными компетенциями и богатейшим опытом строительства надводных кораблей и судов, в том числе атомных. Со времен основания предприятия, а заводу 167 лет, на нём построено более 600 технически сложных и уникальных для своего времени военных кораблей и гражданских судов. Среди них – практически все отечественные надводные корабли и суда с ядерной энергетической установкой.

Три ледокола Балтийского завода уже работают на Северном морском пути. Сейчас в России 34 дизельных и 7 атомных ледоколов: головной «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».