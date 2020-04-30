На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге водрузили мачту на атомный ледокол «Урал»

Восемнадцатиметровая конструкция весит 76 тонн.

После установки мачты «Урал» получил окончательные габариты - это почти 60 метров . Мачту после того, как её покрасят, оснастят навигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний.

Напомним, ледокол «Урал» был спущен на воду в мае, планируется, что его передадут заказчику – предприятию «Атомфлот» в 2022 году. Срок его службы – 40 лет. Урал третий ледокол нового проекта, головное судно – атомоход «Арктику» уже проходит заводские ходовые испытания.