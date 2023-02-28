На базе Детской театральной школы с 22 по 26 февраля прошёл долгожданный любителями театра Международный фестиваль «Грани – 2023»

Поучаствовать в таком грандиозном событии приехали коллективы из области и не только. Всего 17, а 8 - представляли Мурманск.

В Мурманске завершился XII Международный фестиваль «Грани-2023» - творческая лаборатория детских и молодёжных любительских театральных коллективов. Он прошёл при поддержке комитета по культуре администрации города Мурманска.

В этом году, фестиваль объединил более 300 участников из Мурманской области, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В течении пяти дней зрители могли увидеть более 20 спектаклей и игровых программ, которые подготовили юные артисты. Сами же «гости» наслаждались театральной атмосферой Мурманска, многие из них были здесь уже не первый раз.

Антон Шляймер, педагог по актерскому мастерству, г. Екатеринбург: «Чем «Грани» отличаются? Гостеприимством, какой-то душевностью! Всегда помогут, подскажут. И фестиваль по материалу какой-то очень добрый. Потому что бывают такие фестивали, когда очень много проблем у детей, а чего-то доброго, светлого не достаёт. А здесь он какой-то очень светлый фестиваль. И это подкупает».

Среди номинаций фестиваля: «Драматический спектакль», «Художественное слово», «Театральная афиша» и другие. Всего семь.

Главная цель таких фестивалей, конечно, поддержка различных направлений детского и молодёжного любительского театра. Ребята учатся друг у друга, вдохновляются и пробуют себя в сценическом искусстве.