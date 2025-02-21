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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.25 19:30

На базе Кадетской школы города-героя состоялись соревнования по пилотированию БПЛА

Отличившихся наградил лично глава города.

Юля Киселева учится только в 7 классе, а уже умеет управлять летающими дронами. Причём научилась сама, когда-то родители подарили ей такой аппарат и девушка оттачивала навыки дома.

Юлия Киселева, участница соревнований, кадетская школа г. Мурманска: «Я почувствовала необычный прилив сил какой-то. Когда я только начала летать, пробовать, мне это безумно понравилось, это прекрасно. Обожаю беспилотные летательные аппараты. Пробовать что-то новое, что-то узнавать».

А вот Алексей Энис только в прошлом году начал серьёзно заниматься беспилотниками, но уже удостоен почётной золотой медали на школьных соревнованиях по управлению БПЛА.

Алексей Энис, участник соревнований, ЗАТО Видяево: «Самый первый дрон у меня появился в пять лет, когда мы с папой купили его, летали, но потеряли его из-за ветра. А заниматься системно я начал только в прошлом году. Я давно умею управлять, но не знал, как поступить в федерацию гонок. Мне друг помог».

В Мурманске в соревнованиях по пилотированию БПЛА среди обучающихся общеобразовательных учреждений приняли участие 43 школьника. Во время состязаний дети продемонстрировали свои навыки в 3Д-моделировании, пайке электронных компонентов, полётах в симуляторе, реальных полётах и знания теоретической базы.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Мир меняется, меняются технологии и сегодня без беспилотных технологий, без искусственного интеллекта дальнейшее движение невозможно. И он задействован абсолютно во всех сферах жизни. Будь то мирные процессы, доставки грузов, конечно же, военные цели, конечно же, всё, что связано со спасением жизни людей. С операциями, которые проводят наши коллеги МЧС. Ваше решение связать свою жизнь с новыми технологиями, связать с защитой базовых коренных интересов нашей Родины, вызывает огромное уважение».

Эксперты оценивали мастерство спортсменов в двух компетенциях: «Техник БПЛА» и «Оператор БПЛА» в младшей и возрастной группах. Всего в число победителей вошли 12 школьников.

 

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