На базе КНЦ РАН создан научно-исследовательский центр для изучения переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд

Стоимость инвестиционного проекта превысила 500 миллионов рублей.

С помощью нового научно-исследовательского центра компания «Апатит» сможет получать детальный анализ состава руды месторождений, которые сейчас только планируются к разработке. Это позволит уже сегодня начать внедрять новые, более эффективные режимы обогащения руд и сохранить стабильно высокое качество апатитового концентрата.

Вечером к учёным оценить новшества заехал глава региона.

По словам Андрея Чибиса, некоторые научные сотрудники ради этой работы специально переехали в Апатиты из Москвы и Санкт-Петербурга.